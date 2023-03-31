Подполковник США Шеффер: военная разведка России позволяет мгновенно уничтожать силы ВСУ

Эффективные средства разведки российской армии позволяют мгновенно уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при организации атак украинской стороной. Об этом преимуществе рассказал подполковник США в отставке Энтони Шеффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в котел и уничтожить», — сказал военный, добавив, что ВСУ при этом не в состоянии должным образом восполнять потери из-за проблем с логистикой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Подразделения ВСУ пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя военную технику с одинаковыми номерными знаками.