Подполковник США рассказал о преимуществе российской разведки на Украине
Эффективные средства разведки российской армии позволяют мгновенно уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при организации атак украинской стороной. Об этом преимуществе рассказал подполковник США в отставке Энтони Шеффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в котел и уничтожить», — сказал военный, добавив, что ВСУ при этом не в состоянии должным образом восполнять потери из-за проблем с логистикой.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Подразделения ВСУ пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя военную технику с одинаковыми номерными знаками.