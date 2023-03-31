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15:23, 31 марта 2023Мир

Подполковник США рассказал о преимуществе российской разведки на Украине

Подполковник США Шеффер: военная разведка России позволяет мгновенно уничтожать силы ВСУ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Эффективные средства разведки российской армии позволяют мгновенно уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при организации атак украинской стороной. Об этом преимуществе рассказал подполковник США в отставке Энтони Шеффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в котел и уничтожить», — сказал военный, добавив, что ВСУ при этом не в состоянии должным образом восполнять потери из-за проблем с логистикой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Подразделения ВСУ пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя военную технику с одинаковыми номерными знаками.

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Глеб Бажуткин
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