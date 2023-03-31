Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:15, 31 марта 2023Наука и техника

Найден метод снижения устойчивости бактерий к антибиотикам

EMBO: определены молекулярные механизмы устойчивости бактерии P. aeruginosa к антибиотикам

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли метод снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале EMBO.

Авторы сосредоточили свое внимание на бактерии P. aeruginosa, которая может приводить к развитию тяжелых инфекций у пациентов с ослабленным иммунитетом и муковисцидозом (у 70 процентов больных). Около 15 процентов внутрибольничных инфекций вызваны именно этим патогеном. В некоторых случаях на этого возбудителя не способны воздействовать никакие антибиотики, и человек погибает.

Материалы по теме:
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность. Как в России нашли решение этой проблемы?
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность.Как в России нашли решение этой проблемы?
11 ноября 2021
Когда антибиотики бессильны. Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
Когда антибиотики бессильны.Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
21 апреля 2022

Специалисты точно определили молекулярные механизмы бактерии, которые позволяют ей быть более вирулентной во время прикрепления к поверхности. При связывании бактерии с тканью инфекция прогрессирует эффективнее, а патоген становится более устойчивым к антибактериальным препаратам. Так, когда P. aeruginosa сталкивается с мягкой поверхностью, например, внутри легких, она образует биопленку, которая обеспечивает идеальные условия для развития устойчивости к лекарствам. Это открытие позволит ученым разработать новые стратегии лечения инфекций P. aeruginosa.

Командой также исследуется новый подход, который заключается в «дезактивации» бактерий, а не в их уничтожении, с использованием препаратов против бактериальной вирулентности, делающих микроорганизмы неспособными вызывать инфекцию и не провоцируя их собственную гибель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине
Россиянин с инвалидностью провел всю ночь в снежном заторе на трассе «Дон»
Москвичам спрогнозировали дождливые выходные
Лукашенко высказался о риске начала третьей мировой войны
Путин освободил от обязанностей послов России в Эстонии и Латвии
Пригрозивший сжечь стюардессу пассажир отправился в тюрьму
Лукашенко заявил об угрозе вторжения Запада в Белоруссию
Китай вывел на орбиту спутник Yaogan-34-04
Психиатр назвал способы справиться с приступами тревоги
«АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.