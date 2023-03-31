Найден метод снижения устойчивости бактерий к антибиотикам

EMBO: определены молекулярные механизмы устойчивости бактерии P. aeruginosa к антибиотикам

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли метод снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале EMBO.

Авторы сосредоточили свое внимание на бактерии P. aeruginosa, которая может приводить к развитию тяжелых инфекций у пациентов с ослабленным иммунитетом и муковисцидозом (у 70 процентов больных). Около 15 процентов внутрибольничных инфекций вызваны именно этим патогеном. В некоторых случаях на этого возбудителя не способны воздействовать никакие антибиотики, и человек погибает.

Специалисты точно определили молекулярные механизмы бактерии, которые позволяют ей быть более вирулентной во время прикрепления к поверхности. При связывании бактерии с тканью инфекция прогрессирует эффективнее, а патоген становится более устойчивым к антибактериальным препаратам. Так, когда P. aeruginosa сталкивается с мягкой поверхностью, например, внутри легких, она образует биопленку, которая обеспечивает идеальные условия для развития устойчивости к лекарствам. Это открытие позволит ученым разработать новые стратегии лечения инфекций P. aeruginosa.

Командой также исследуется новый подход, который заключается в «дезактивации» бактерий, а не в их уничтожении, с использованием препаратов против бактериальной вирулентности, делающих микроорганизмы неспособными вызывать инфекцию и не провоцируя их собственную гибель.