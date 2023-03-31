В консульстве России прокомментировали отказ россиянам в продлении ВНЖ Аргентины

Консульство России рекомендовало россиянам обжаловать отказ в выдаче ВНЖ Аргентины

Россиянам, которым миграционная служба Аргентины отказала в выдаче вида на жительство (ВНЖ) или продлении туристического статуса, рекомендовали обжаловать подобное решение с адвокатами. Об этом РИА Новости заявил заведующий консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Георгий Полин.

Дипломат отметил, что в латиноамериканской стране есть многоуровневая система апелляционного обжалования решений как судебной, так и исполнительной власти. «Рекомендуем соотечественникам, не согласными с принятыми в их отношении мерами, обжаловать решения исключительно в законном порядке, с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае, если они не владеют испанским языком, то и переводчиков», — прокомментировал он.

Более того, по мнению юристов, обжалование такого решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях как минимум до рассмотрения апелляции. «В течение этого периода, который может длиться от двух до четырех лет, лица, обжаловавшие постановление, имеют законное право находиться в Аргентине», — подчеркивают они.

Ранее в марте стало известно, что миграционные власти Аргентины стали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство (ВНЖ). В данный момент речь идет о нескольких десятках случаев.