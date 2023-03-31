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18:09, 31 марта 2023Силовые структуры

Астролога и тренера личностного роста заподозрили в контрабанде драгоценностей

Тренер личностного роста Петлер стала фигуранткой дела о контрабанде драгоценностей

Фото: Viva Luna Studios / Unsplash

Астролог, таролог и тренер личностного роста Владислава Петлер стала фигуранткой дела о контрабанде драгоценностей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Петлер действовала вместе со знакомым из Казахстана Артемом К., россиянином Александром Б. и другими сообщниками. Она давала указания подельникам, а они искали курьеров, чтобы перевезти ювелирные изделия через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обходя таможенный контроль. Всего им удалось перевезти камни на 28 миллионов рублей.

Отмечается, что драгоценности признаны на территории ЕАЭС стратегически важными ресурсами. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда») Уголовного кодекса РФ.

Ранее гражданин Азербайджана попытался незаконно ввезти в Россию дорогостоящие украшения и попался таможенникам в столичном аэропорту. Согласно заключению эксперта, стоимость задержанных вещей составила 2,8 миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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