55-летняя звезда «Спасателей Малибу» повторила откровенный образ из сериала

Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико повторила образ в купальнике из сериала

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико повторила откровенный образ из сериала «Спасатели Малибу» в честь своего 55-летия. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке звезда позировала, стоя по колено в воде на фоне пляжа и пальм. Она предстала перед камерой в слитном красном купальнике, который сняла с груди. В свою очередь часть бюста она прикрыла белой майкой. При этом знаменитость распустила окрашенные в блонд волосы и подчеркнула губы нюдовой помадой. «Повеселитесь сегодня! Я обязательно это сделаю. Всех люблю», — обратилась артистка к фанатам.

Поклонники сделали Д'Эррико комплименты в комментариях, обратив внимание на ее моложавый внешний вид. «Невероятная», «Как тебе удается выглядеть так молодо? Это безумие», «Самая горячая девушка на свете», «Выглядишь потрясающе», — заявили юзеры.

Ранее в марте Донна Д'Эррико снялась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами.