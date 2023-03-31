Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: украинская армия не бежит из Артемовска

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не бегут из Артемовска (украинское название — Бахмут), а ведут кровопролитные бои за город ценой очень серьезных потерь. Так глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска. Комментарий доступен в Telegram-канале его пресс-службы.

«Нам на сегодняшний день нужно концентрироваться в городе, потому что это очень огромный объем боевой работы, фланги необходимо чтобы нас не подвели, чтобы их держали наши союзные подразделения», — отметил Пригожин.

Раннее Пригожин заявил, что его бойцы продвигаются в Артемовске. «Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», — сказал Пригожин. По его словам, в городе находится около 800 многоэтажных зданий.