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22:33, 31 марта 2023Мир

В США рассказали о создании мощной антиамериканской коалиции во главе с Россией

Американский бизнесмен Рагг: в стремлении отделить Россию от мира Байден изолировал США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Попытка американского президента Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил в своем Twitter совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

По его словам, в стремлении отделить Москву от всего мира Байден лишь изолировал США. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда и вместе они одолеют Соединенные Штаты, уверен предприниматель.

«Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией и ждешь, что он справится с такими сильными лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин», — рассказал Рагг.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби высказался о росте экономического сотрудничества России и Китая, который может помешать попыткам изолировать Москву.

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Марина Совина
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