Newsweek: в США рыбаки поймали 300-килограммового тунца и сломали удочку

В Мексиканском заливе у побережья штата Техас, США, группа рыбаков поймала огромного тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает Newsweek.

Тунец попался на крючок 24 марта. «Потребовалось два часа, чтобы его вытащить из воды, и в итоге он сломал удочку», — рассказывает капитан рыболовного судна. Он добавил, что поймать рыбу таких размеров удается нечасто.

Рыбаки подняли 306-килограммового тунца на борт, а затем доставили на берег. После этого его разделали на филе и продали 14 покупателям. Рыбаки также поделились фотографиями улова в социальной сети и получили множество восхищенных комментариев.

Тихоокеанский голубой тунец — второй по величине после обыкновенного тунца представитель своего рода. Длина рыбы может достигать трех метров, а вес — 450 килограммов. Мясо тихоокеанских голубых тунцов считается деликатесом.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак Кайл Пул поймал гигантского малабарского каменного окуня и удивил пользователей сети. Процесс поимки огромной рыбы попал на видео.

