Посол России заявил о подталкивании Западом властей Сербии к контактам с Киевом

Посол РФ Боцан-Харченко заявил, что Запад подталкивает власти Сербии к контактам с Киевом

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Запад подталкивает власти страны к активным контактам с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич о солидарности с украинским народом.

Посол подчеркнул, что речь идет о народе, а не о режиме. «Более того, контактов каких-то особых с киевским режимом нет, несмотря на то что, и это общеизвестно, западники всячески подталкивают руководство Сербии к более активным контактам с киевским режимом», — добавил он.

Боцан-Харченко также указал на то, что Белград продолжает держать линию отказа от присоединения к антироссийским санкциям.

26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград считает несправедливыми требования западных стран ввести санкции против России. Он отметил, что страна испытывает сильное давление из-за отказа вводить антироссийские санкции.

