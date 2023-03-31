Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 31 марта 2023Мир

Посол России заявил о подталкивании Западом властей Сербии к контактам с Киевом

Посол РФ Боцан-Харченко заявил, что Запад подталкивает власти Сербии к контактам с Киевом
Александр Боцан-Харченко

Александр Боцан-Харченко. Фото: @ABocanHarcenko

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Запад подталкивает власти страны к активным контактам с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич о солидарности с украинским народом.

Посол подчеркнул, что речь идет о народе, а не о режиме. «Более того, контактов каких-то особых с киевским режимом нет, несмотря на то что, и это общеизвестно, западники всячески подталкивают руководство Сербии к более активным контактам с киевским режимом», — добавил он.

Боцан-Харченко также указал на то, что Белград продолжает держать линию отказа от присоединения к антироссийским санкциям.

26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград считает несправедливыми требования западных стран ввести санкции против России. Он отметил, что страна испытывает сильное давление из-за отказа вводить антироссийские санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
В Турции муж убил ножом российскую жену во время ссоры
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
Посол России заявил о подталкивании Западом властей Сербии к контактам с Киевом
Названы сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева»
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
Немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине
Китай рассказал о своем подходе к процессу ядерного разоружения
Во Франции заявили о нежелании простых граждан втягиваться в конфликт с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.