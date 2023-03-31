Россиянам рассказали о способе борьбы с борщевиком

Глава союза дачников Чаплин: для борьбы с борщевиком можно застелить участок пленкой

В качестве способа борьбы с борщевиком можно застелить дачный участок водонепроницаемой пленкой. Об этом россиянам рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает News.ru.

По словам специалиста, борщевик считается «хитрым вредителем», который способен выживать другие растения. Чтобы решить проблему, можно на период с апреля по июнь покрыть участок водонепроницаемой пленкой, а в течение лета скашивать все, что там будет расти.

«Однако так можно и без урожая остаться. Лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами», — предупредил Чаплин. Бороться с борщевиком можно также с помощью культур, которые быстро разрастаются — люцерны, клевера или хвойных растений. В качестве еще одного способа Чаплин предложил химические препараты.

В июле 2022 года член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала о нарушениях для дачников, за которые полагается штраф. В частности, в Московской области за растущий на участке борщевик могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.