Дачникам перечислили грозящие штрафом нарушения

Юрист Спиридонова предупредила о штрафе за неправильно установленный мангал

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала о нарушениях для дачников, за которые полагается штраф. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, множество нарушений связано с пожарной безопасностью. Например, Правила противопожарного режима запрещают устанавливать мангал на расстоянии менее пяти метров от строений. Несоблюдение этого условия может грозить наказанием в виде штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей, предупредила она.

Также Спиридонова перечислила ряд нарушений, которые не являются очевидными для обывателя. Так, существуют штрафы за мусор на участке (от трех до пяти тысяч рублей), нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, несогласованное выкапывание котлована, а также самострой.

Кроме того, существуют и региональные предписания. В частности, в Московской области за растущий на участке борщевик полагается штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за ромашки и одуванчики на дачах. По словам экспертов, часть 4 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает штрафы за наличие сорняков на дачном участке в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Юристы отметили, что при назначении денежного взыскания учитывается, относится ли земельный участок к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорняков.