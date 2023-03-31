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20:51, 31 марта 2023Наука и техника

Найдено новое направление для увеличения продолжительности жизни

Cell: воздействие на вызванные цитомегаловирусом реакции увеличило продолжительность жизни

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) нашли новое направление для увеличения продолжительности жизни. Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что удаление старых клеток посредством воздействия на иммунные реакции, спровоцированные цитомегаловирусом, позволяет восстановить здоровую работу тканей и способствует долголетию.

В ходе работы авторы проанализировали образцы кожи молодых и старых людей, чтобы изучить механизмы выведения стареющих клеток из тканей человека. Анализ показал, что у более пожилых испытуемых имеется большее количество стареющих клеток, чем в образцах молодой кожи. При этом у таких людей число стареющих клеток не увеличивалось с возрастом, что позволяет предположить наличие некого контролирующего механизма.

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Дальнейшие эксперименты выявили, что за регуляцию отвечают определенные иммунные клетки — киллеры CD4+ T-клеток. Это происходит благодаря экспрессии белка, вырабатываемого цитомегаловирусом человека — распространенного вируса герпеса, который вызывает пожизненную латентную инфекцию у большинства людей без каких-либо симптомов. То есть в процессе эволюции иммунные реакции на цитомегаловирус человека начали способствовать поддержанию баланса стареющих органов.

Открытие иллюстрирует полезную функцию вирусов, живущих в человеческом организме. Это знание также можно использовать для разработки новых терапевтических подходов для устранения стареющих клеток (при раке, фиброзе и дегенеративных заболеваниях) путем усиления противовирусного иммунного ответа. Кроме того, выводы работы реально применять в косметической дерматологии, например, для создания методов лечения, позволяющих коже выглядеть моложе.

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Елена Апазиди
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