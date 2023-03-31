Влияние глобального потепления на экономику России оценили

Эколог Леванова предупредила о влиянии глобального потепления на экономику России

Для российского обывателя глобальное потепление может нести ряд плюсов: более мягкие и короткие зимы, теплое лето. Тем не менее, для страны это чревато серьезными проблемами, такими как ущерб экономике и экокатастрофы. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Мы холодная страна, на нас глобальное потепление отражается быстрее, чем на других странах. Так что мнение о том, что для России глобальное потепление несет одни плюсы — очень инфантильная позиция, — считает Леванова. — Начинает подтаивать лед, вечная мерзлота. Конструкции, которые были на нее рассчитаны, становятся уже не такими устойчивыми».

Леванова объяснила, что это может принести, например, к повреждениям на нефтедобывающих производствах и нанести вред не только экологии, но и экономике, ведь на восстановление экосистем требуются большие ресурсы.

«Кроме того, глобальное потепление влияет на сельскохозяйственные циклы, что, в свою очередь, ставит под угрозу продовольственную безопасность», — добавила эколог.

Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата предрекла России потерю территории из-за проблемы глобального потепления.

Специалисты объяснили, что из-за потепления увеличивается количество мелкобитого льда, который при штормовой погоде разрушает береговые сооружения, из-за чего береговая линия физически «съедается».