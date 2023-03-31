Страны ЕС призвали ЕК вмешаться в кризис с украинским зерном

Страны ЕС призвали главу ЕК вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины

Премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словении направили письмо главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный избытком зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении представителей стран отмечаются проблемы, которые связаны «со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней». Премьер-министры стран считают, что данные проблемы могут привести к дестабилизации рынков зерна.