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20:44, 31 марта 2023Ценности

Врач назвала россиянам распространенную причину старения кожи

Врач Наталия Жовтан назвала дефицит витаминов причиной сухости и старения кожи

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

Дерматовенеролог Наталия Жовтан назвала россиянам распространенную причину сухости и старения кожи. Ее комментарий приводит издание Life.

По словам эксперта, на ухудшение состояния эпидермиса значительно влияет дефицит витаминов. «Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности», — пояснила она.

Помимо этого, врач добавила, что нехватка витамина С влечет за собой появление пигментации. «Данный элемент укрепляет стенки сосудов, а также способствует синтезу коллагена, который необходим для молодости и здоровья кожи», — отметила доктор.

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В заключение специалист внесла в список важных элементов витамин D, который контролирует важнейшие процессы образования энергии в клетках, а также оказывает противовоспалительное действие.

В феврале российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ избавиться от первых признаков старения. По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика.

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Екатерина Ештокина
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