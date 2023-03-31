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18:53, 31 марта 2023Россия

Вооруженный ножницами москвич погладил ухо незнакомой девочки и попал на видео

В Москве мужчина потрогал за ухо 14-летнюю девочку и пригрозил ножницами ее отцу

В одном из салонов связи московского района Бибирево мужчина, вооруженный ножницами, погладил ухо незнакомой 14-летней девочки. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подходит к стоящей возле кассы девочке и начинает трогать ее ухо кончиками своих пальцев, а затем проводит себе рукой по горлу в качестве угрозы и отходит. Отец подростка, находившийся рядом, возмутился произошедшим и вступил в словесную перепалку с незнакомцем, но тот достал из кармана ножницы и пригрозил москвичу. Когда родитель схватил приставшего к дочери мужчину за шкирку, его остановили другие посетители салона. После этого незнакомец ушел.

Как пишут авторы поста, сейчас россиянина, потрогавшего ребенка за ухо, ищет полиция.

Ранее во Владивостоке мужчина повалил восьмилетнего ребенка на асфальт, раздвинул ему ноги и поцеловал. Инцидент попал на видео. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, россиянин всегда гулял в компании детей и подростков. По их словам, у мужчины ДЦП, и он уверял окружающих, что ему 17 лет.

Константин Лысяков
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