Стали известны подробности о повалившем и поцеловавшем ребенка россиянине

Жители Владивостока рассказали, что поцеловавший ребенка россиянин часто гулял с детьми

Уроженец Владивостока, который повалил на асфальт и поцеловал восьмилетнего ребенка, всегда гулял в компании детей и подростков. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

Ранее инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику, силой валит его на землю, раздвигает ему ноги и целует. Вскоре полиция задержала подозреваемого. По данным регионального управления Следственного комитета (СК), им оказался 33-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«У него ДЦП. Он живет с мамой, всегда звонит ей, у него кнопочный телефон. Всем он говорил, что ему 17 лет. Его общество — это дети до 12 лет, всегда гулял с ними, особо не знаю, что у них там, но он всегда с ними, его словно тянет на детей», — поделился один из местных жителей.

Другая собеседница «Ленты.ру» также подтвердила, что мужчина часто гулял с детьми. «Ходил все время с маленьким телефончиком на веревочке и слушал музыку, а сейчас я его часто вижу после уроков возле школы №39, как будто стоит и кого-то поджидает», — сообщила девушка. Ничего плохого с его стороны никогда не происходило, отметила она.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, подтвердила, что раньше мужчина никогда не проявлял какой-либо агрессии. «На Эгершельде (неофициальный район Владивостока — прим. «Ленты.ру») у нас живет. Он болеет чем то, у него с развитием проблемы. А так, раньше нормальный парень был, с ним все ребята общались, в футбол всегда играли. Всегда добрый был, никогда не проявлял какую-либо агрессию», — высказалась она.

По словам еще одного собеседника «Ленты.ру», мужчина приходил на поле возле школы и хорошо играл в футбол, поэтому все его знали. «Он казался добрым, понятно, что не такой, как все, но такого от него не ожидал никто», — сказал он.

Один из местных школьников рассказал, что много лет дружил с мужчиной и тот никогда не вел себя подозрительно. «По характеру он добрый очень, мы просто гуляли, веселились, летом постоянно на поле играли. До последнего не хотел верить, что это он на видео. Да, он отсталый, у него болезнь какая-то, но он был хорошим другом. Много людей ему доверяли, но этим поступком он показал себя с ужасной стороны. Думаю, что у многих насчет него поменялось мнение», — предположил подросток.

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