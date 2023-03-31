Япония запретит экспорт в Россию игрушек и велосипедов

Япония запретит экспорт в Россию игрушек и детских велосипедов из-за ситуации на Украине

Японские власти приняли решение запретить экспорт в Россию игрушек, детских велосипедов, игрушечных моделей и макетов, а также головоломок и пазлов из-за ситуации на Украине. Об этом 31 марта объявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Соответствующие меры вступят в силу 7 апреля. В японском ведомстве подчеркнули, что в перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров войдут все игрушки, имеющие колеса, включая игрушечные детские коляски и машинки, сборные модели, головоломки и пазлы.

Кроме того, под экспортные ограничения попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, строительная техника (экскаваторы, бульдозеры), электрооборудование (генераторы, навигационное оборудование).

22 марта сообщалось, что власти Японии безвозмездно выделят Украине 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда премьер-министр страны Фумио Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.