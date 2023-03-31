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12:29, 31 марта 2023Экономика

Рост цен во Франции замедлился до минимума за полгода

Годовая инфляция во Франции в марте замедлилась до минимальных за полгода 6,6 процента
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В марте годовая инфляция во Франции замедлилась до минимального уровня за полгода. По предварительным данным, потребительские цены по стандартам Евросоюза выросли на 6,6 процента по сравнению с 7,3 процента в предыдущем месяце. Об этом сообщает Национальное статистическое управление страны (Insee).

Согласно расчетам по французским стандартам, рост цен в марте составил 5,6 процента в годовом выражении против 6,3 процента в феврале. На улучшение показателей оказало влияние резкое торможение роста цен на энергоносители — рост цен на топливо замедлился с 14,1 процента до 4,9 процента.

Самую быструю динамику по-прежнему показывают цены на продукты питания — в текущем месяце рост достиг 15,8 процента после подъема на 14,8 процента месяцем ранее. Цены на промышленные товары также повысились — на 4,8 процента против 4,7 процента в феврале. Услуги подорожали на 2,9 процента, по сравнению с тремя процентами в предыдущем месяце.

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Оценка ведомства почти совпала с прогнозами Bloomberg. Эксперты ожидали, что рост цен составит 6,5 процента. Окончательные данные Insee опубликует 14 апреля.

Параллельно инфляция резко замедлилась во всех странах еврозоны. По итогам марта рост цен затормозился с 8,5 процента до 6,9 процента, свидетельствуют данные Евростата.

Накануне предварительные данные по инфляции опубликовало и Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Согласно расчетам, потребительские цены в Германии в марте выросли на 7,8 процента в годовом выражении в марте по сравнению с подъемом на 9,3 процента в феврале. Главным драйвером замедления стало падение цен на природный газ.

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Мария Грушко
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