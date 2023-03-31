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16:55, 31 марта 2023Мир

Евросоюз введет исключения из санкций для гуманитарных целей

Совет Евросоюза введет исключения из санкций для решения гуманитарных проблем

Фото: Johanna Geron / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) введет исключение из санкций налагаемых ООН и объединением для решения гуманитарных проблем. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совета.

«В результате гуманитарного исключения некоторые категории гуманитарных субъектов, в том числе программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования ООН, могут совершать операции с включенными в перечень физическими и юридическими лицами без какого-либо предварительного разрешения, если целью является оказание гуманитарной помощи или для поддержки других видов деятельности, которые удовлетворяют основные потребности человека», — сказано в публикации.

Исключение также распространяется на существующие автономные списки ЕС , которые дополняют обозначения ООН. «Это демонстрирует непоколебимую решимость ЕС избегать непреднамеренных негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности», — указали в совете.

Ранее стало известно, что летом 2023 года Еврокомиссия и несколько стран Евросоюза запустят совместный проект для контроля за соблюдением санкций против России. Проект займется устранением пробелов в санкционном режиме и координацией национальных правительств. Участие в нем примут девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Новый механизм нужен для того, чтобы правительства и компании не уклонялись от исполнения санкций.

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Виктория Кондратьева
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