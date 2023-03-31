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08:59, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянин после двойного убийства день прятался в траве

В Тюмени суд приговорил к 15 годам колонии мужчину за двойное убийство

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тюменский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя 50-летнего Сергея Иванова за двойное убийство, после совершения которого мужчина день прятался в траве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. При этом заседатели сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с осужденного 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Суд установил, в ночь на 7 июля 2022 года Иванов гостил у знакомых в поселке Механизаторов Упоровского района. Во время застолья хозяин стал оскорблять гостя, а тот схватил нож и нанес обидчику смертельные колото-резаные раны в шею. Расправившись с ним, Иванов пошел в соседнюю комнату и зарезал там сожительницу убитого хозяина.

После расправы Иванов сбежал с места преступления, день пролежал в траве около поселка, а потом прятался на стройках. Его задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий 12 июля.

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Любовь Ширижик
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