Белый дом призвал американских журналистов покинуть Россию

CNN: представитель Белого дома Кирби призвал американских журналистов покинуть Россию

Рекомендации покинуть Россию касаются всех американцев, в том числе журналистов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, Вашингтон советует покинуть РФ всем гражданам США, независимо от цели поездки и рода занятий. «Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас», — уточнил представитель Белого дома. По мнению Кирби, «Россия — не лучшее место», даже если человек работает журналистом.

Ранее администрация США призвала всех американских граждан покинуть Россию в свете ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.