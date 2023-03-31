Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:56, 31 марта 2023Россия

В России увеличилось число желающих служить по контракту

Минобороны России: в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России значительно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту. Для их оформления расширена сеть пунктов отбора, об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга Минобороны.

«В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту», — подтвердил он.

По его словам, работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с региональными органами власти.

30 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что планируемое поэтапное повышение призывного возраста в России никак не отразится на весеннем призыве.

О внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию, стало известно 13 марта. Авторы инициативы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом предполагается, что повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием
В России увеличилось число желающих служить по контракту
В Белом доме высказались об отношениях с Индией
Путин отчитался о доходах за 2022 год
Влияние глобального потепления на экономику России оценили
Выявлены устойчивые к лекарствам варианты COVID-19
Офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Гвинет Пэлтроу отсудила один доллар по делу о наезде на лыжном склоне
В Генштабе рассказали о новом формате оповещения призывников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.