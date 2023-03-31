В России увеличилось число желающих служить по контракту

Минобороны России: в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту

В России значительно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту. Для их оформления расширена сеть пунктов отбора, об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга Минобороны.

«В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту», — подтвердил он.

По его словам, работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с региональными органами власти.

30 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что планируемое поэтапное повышение призывного возраста в России никак не отразится на весеннем призыве.

О внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию, стало известно 13 марта. Авторы инициативы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом предполагается, что повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.