Россиянка нашла мертвым страдавшего от неразделенной любви 15-летнего сына

Kras Mash: жительница Красноярского края нашла мертвым 15-летнего сына

Жительница Большемуртинского района Красноярского края нашла мертвым 15-летнего сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

По данным издания, российский школьник долгое время страдал от неразделенной любви. До трагедии несовершеннолетний разместил пост в соцсети о том, что так продолжаться не может.

Предварительно, юноша скончался от передозировки таблетками. Школьник оставил записку, содержание которой начали изучать сотрудники полиции.

7 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге во дворе жилого дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Позднее полицейские изъяли из его квартиры планшет и две тетради. Родители подростка были разведены.

До этого в поселке Холбон Шилкинского района Забайкалья обнаружили мертвым 12-летнего школьника. Признаков криминального характера следователи не выявили.