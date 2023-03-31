В Севастополе пообещали зачислять участников СВО в колледжи вне конкурса

Губернатор Развозжаев: участников СВО будут зачислять в колледжи Севастополя вне конкурса

Участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей будут зачислять в профессиональные образовательные организации Севастополя на выбранную профессию вне конкурса по квоте 10 процентов. С таким обещанием выступил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства, передает ТАСС.

Он пояснил, что участники СВО смогут поступить в местные колледжи без сдачи экзаменов. В свою очередь исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос отметил, что сейчас идет утверждение контрольных цифр приема на обучение в 2023-2024 учебном году.

«Необходимо внести изменения в порядок в части установления квоты в 10 процентов для детей участников СВО», — заявил он.

Кривонос также подчеркнул, что в Севастополе проводится подготовительная работа с профильными департаментами для определения приоритетных направлений и количества мест.

20 марта сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект о льготах для участников СВО при поступлении в вуз.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Он также поручил правительству создать специальные квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования для поступления детей участников, в том числе погибших, специальной военной операции.