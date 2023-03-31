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09:04, 31 марта 2023Из жизни

Забывшая проверить лотерейный билет женщина выиграла 25 миллионов рублей

В США забывшая проверить лотерейный билет женщина выиграла 25 миллионов рублей

Фото: Stephen VanHorn / Shutterstock / Fotodom

64-летняя жительница штата Мичиган, США, сорвавшая куш в лотерею, чуть не забыла проверить свой билет. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Победительница купила билет в супермаркете Family Fare. По словам женщины, она регулярно играет в лотерею и проверяет лотерейные билеты каждое утро, однако в этот раз забыла об этом на несколько дней.

Женщина вспомнила, что не проверила билет, когда была в магазине. Она воспользовалась автоматом по продаже лотерейных билетов и увидела на экране сообщение с просьбой обратиться в офис лотереи. Она поняла, что выиграла крупный денежный приз, и сразу позвонила своей подруге, чтобы поделиться радостной вестью. Выигрыш составил 327,9 тысячи долларов (25,1 миллиона рублей).

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Победительница сообщила, что планирует инвестировать полученные деньги. «Я еще не до конца осознала, что выиграла в лотерею. Но теперь, когда я здесь и забираю свой приз, это начинает казаться мне более реальным», — заявила она в офисе лотереи.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика, проезжающий через штат Кентукки, США, решил сыграть в лотерею во время обеденного перерыва и разбогател. Победитель отметил, что был невероятно рад выигрышу.

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Алиса Удовик
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