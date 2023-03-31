В США забывшая проверить лотерейный билет женщина выиграла 25 миллионов рублей

64-летняя жительница штата Мичиган, США, сорвавшая куш в лотерею, чуть не забыла проверить свой билет. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Победительница купила билет в супермаркете Family Fare. По словам женщины, она регулярно играет в лотерею и проверяет лотерейные билеты каждое утро, однако в этот раз забыла об этом на несколько дней.

Женщина вспомнила, что не проверила билет, когда была в магазине. Она воспользовалась автоматом по продаже лотерейных билетов и увидела на экране сообщение с просьбой обратиться в офис лотереи. Она поняла, что выиграла крупный денежный приз, и сразу позвонила своей подруге, чтобы поделиться радостной вестью. Выигрыш составил 327,9 тысячи долларов (25,1 миллиона рублей).

Победительница сообщила, что планирует инвестировать полученные деньги. «Я еще не до конца осознала, что выиграла в лотерею. Но теперь, когда я здесь и забираю свой приз, это начинает казаться мне более реальным», — заявила она в офисе лотереи.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика, проезжающий через штат Кентукки, США, решил сыграть в лотерею во время обеденного перерыва и разбогател. Победитель отметил, что был невероятно рад выигрышу.

