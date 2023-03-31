Маск захотел встретиться с премьер-министром Китая Ли Цяном

Reuters: Илон Маск планирует визит в КНР и добивается встречи с премьером страны Ли Цяном

Гендиректор Tesla Илон Маск в апреле планирует посетить КНР и добивается встречи с премьер-министром страны Ли Цяном, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами миллиардера.

Точная дата визита зависит от того, когда удастся организовать встречу. Источники не сообщают, что Маск намерен делать в Китае и какова будет тема разговора с премьером.

Поездка станет первым визитом Маска в Китай после пандемии. В последний раз Маск был в КНР в начале 2020 года. С Ли Цяном Маск встречался в 2019 году — на открытии завода Tesla в Шанхае, а в 2020 году они оба приняли участие в онлайн-встрече, где бизнесмен поблагодарил Ли, тогда занимавшего пост главы Шанхайского горкома КПК, за поддержку работы фабрики во время вспышки COVID-19.

Китай является вторым по величине рынком сбыта для Tesla после США, а завод в Шанхае является крупнейшей производственной площадкой компании. По данным Reuters, Китай также является одним из крупнейших источников дохода для Twitter, который Маск приобрел в 2022 году.

Поводом для встречи с китайским премьером могут быть проблемы Tesla в Китае. Компания вынуждена откладывать свои планы по удвоению производственных мощностей на шанхайском заводе, а также до сих пор не получила одобрения Пекина на внедрение в Китае своей технологии автономного вождения.

Запланированный визит Маска может быть также связан с тем, что Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь укрепить экономику, пишет агентство. В марте Ли Цян уже выступал на деловых мероприятиях, на которых присутствовали гендиректор Apple Тим Кук и глава Pfizer Альберт Бурла.

В марте Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) призвала Tesla отказаться от агрессивной политики продаж в КНР. Американский производитель электромобилей предлагает огромные скидки на китайском рынке, что местные компании расценивают как ценовую войну.