Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 31 марта 2023Россия

Под Москвой женщина запустила лечение насморка и едва не ослепла

В Сергиевом Посаде женщина запустила лечение насморка и попала в реанимацию с отеком лица

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В подмосковном Сергиевом Посаде 66-летняя пенсионерка запустила лечение насморка и едва не ослепла из-за сильного отека. Об этом сообщает пресс-служба районной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Женщина поступила в отделение реанимации с сильным отеком всего лица — пациентка не могла открыть глаза, а анализ ее крови показывал высокие воспалительные значения. Россиянка рассказала, что на протяжении месяца самостоятельно лечилась от насморка и не обращалась за медицинской помощью, пока отек на лице не начал расти.

После обследования врачи обнаружили у женщины орбитальную флегмону — воспалительный гнойный процесс в орбитальной клетчатке, причиной которого может стать рана или распространение инфекции из носовых пазух или зубов. Медики объяснили, что большое скопление гноя могло привести к потере зрения, развитию сепсиса, тромбозу и летальному исходу.

Пенсионерка провела в реанимации пять дней — все это время женщина находилась в критическом состоянии. После ряда хирургических вмешательств пенсионерку перевели в стационар и выписали на 16-й день, назначив амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в щеке жительницы подмосковных Люберец после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь. Предположительно, укусивший россиянку комар был заражен гельминтозом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска
В Швеции оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по Украине
Адвокат оценила готовность Трампа признать вину
Полиция проверит Слепакова
Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски
Россиянам рассказали об особенностях цифровых пенсий
В России появились новые гвардейские полки
Лукашенко опроверг свое положение «под Путиным»
Под Москвой женщина запустила лечение насморка и едва не ослепла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.