Под Москвой женщина запустила лечение насморка и едва не ослепла

В Сергиевом Посаде женщина запустила лечение насморка и попала в реанимацию с отеком лица

В подмосковном Сергиевом Посаде 66-летняя пенсионерка запустила лечение насморка и едва не ослепла из-за сильного отека. Об этом сообщает пресс-служба районной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Женщина поступила в отделение реанимации с сильным отеком всего лица — пациентка не могла открыть глаза, а анализ ее крови показывал высокие воспалительные значения. Россиянка рассказала, что на протяжении месяца самостоятельно лечилась от насморка и не обращалась за медицинской помощью, пока отек на лице не начал расти.

После обследования врачи обнаружили у женщины орбитальную флегмону — воспалительный гнойный процесс в орбитальной клетчатке, причиной которого может стать рана или распространение инфекции из носовых пазух или зубов. Медики объяснили, что большое скопление гноя могло привести к потере зрения, развитию сепсиса, тромбозу и летальному исходу.

Пенсионерка провела в реанимации пять дней — все это время женщина находилась в критическом состоянии. После ряда хирургических вмешательств пенсионерку перевели в стационар и выписали на 16-й день, назначив амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в щеке жительницы подмосковных Люберец после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь. Предположительно, укусивший россиянку комар был заражен гельминтозом.