Раскрыт способ исчезнуть из баз данных телефонных мошенников

Эксперт по кибербезопасности Власов призвал не отвечать на звонки с незнакомых номеров

Чтобы убрать свой телефонный номер из баз данных телефонных мошенников, для начала стоит перестать принимать вызовы от незнакомых номеров, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что таким образом аферисты могут определить номер как неактивный и перестать по нему звонить.

«Есть такие ситуации, когда вам звонят и сбрасывают трубку. Первая рекомендация: никогда не перезванивайте, вторая рекомендация: сразу заносите в черный список. Это те самые холодные звонки из кол-центров, которые проверяют, используется ли данный номер», — заявил Власов.

Он также подтвердил, что отказ от того, чтобы принимать вызовы от незнакомых номеров, вероятно, поможет «исчезнуть» из баз данных мошенников. По словам специалиста, игнорирование таких «немых» звонков поспособствует тому, что мошенники пометят в своей базе номер как неактивный.

«Это действительно так. В кол-центрах сидят люди, которые получают бонусы, если у них получилось дозвониться. Если вы много раз не берете трубки, мошенники обмениваются между собой информацией о том, что сюда звонить не стоит: здесь бонус не получить», — объяснил киберэксперт.

Ранее в ВТБ сообщили о новой уловке, которую используют мошенники для получения доступа к онлайн-банку клиента. Сообщалось, что аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из СМС, который якобы поможет восстановить работу сервиса. Как уточнили в кредитной организации, таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным клиента.

«Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе банка.