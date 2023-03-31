Центробанк продлил ограничения на вывод средств за рубеж до 30 сентября 2023 года

Ограничения на перевод средств за пределы России в отношении граждан и резидентов из дружественных стран, действующие в настоящее время, продлены до 30 сентября 2023 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центробанка России.

Указанные физические лица не смогут переводить на счета в зарубежных банках в течение месяца сумму, превышающую миллион долларов США или ее эквивалент в другой валюте. Через системы денежных переводов разрешено вывести не более 10 тысяч долларов США.

Резиденты из дружественных и недружественных стран имеют право выводить за рубеж сумму в размере заработной платы, если они работают в России. Для нерезидентов из недружественных государств, которые не работают в России, а также для юридических лиц из таких стран сохраняется полный запрет на переводы. Исключение сделано для иностранных компаний, которые контролируются российскими физическими или юридическими лицами.

За банками из недружественных стран остается право проводить переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в иностранных финансовых организациях.

Ранее Центробанк продлил до 1 октября ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Эти меры были введены весной 2022 года в качестве реакции на санкции западных стран в отношении финансовой системы России, что связано с началом боевых действий на Украине.