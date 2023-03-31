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20:00, 31 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об очередях в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

«Страна.ua»: украинцы выстроились в очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Украины выстроились в очереди в аптеки из-за новых правил продажи лекарств, начинающих действовать с завтрашнего дня. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

С 1 апреля на Украине начнет действовать программа «Е-рецепт», которая вводит новые правила покупки некоторых препаратов. С этого дня все рецептурные лекарства, а также некоторые обычные медикаменты можно будет приобрести только после посещения врача и получения электронных рецептов.

По данным «Страны», лидерами продаж стали нестероидный противовоспалительный препарат «Нимесил», а также седативное средство «Корвалол».

В ноябре 2022 в Киеве сообщали об очередях в продуктовые магазины. Более половины жителей города остались без электричества из-за взрывов на критических объектах энергоснабжения.

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Алевтина Запольская
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