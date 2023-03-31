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11:42, 31 марта 2023Путешествия

Пригрозивший сжечь стюардессу пассажир отправился в тюрьму

Daily Mail: угрожавшего сжечь стюардессу пассажира Emirates отправили в тюрьму

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пассажир рейса Emirates напился в полете, пригрозил сжечь стюардессу и откусить ей нос, из-за чего отправился в тюрьму на 18 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 29-летний Мохаммед Разак полностью признал свою вину в сексуальных домогательствах к членам экипажа, драке и нанесении ущерба авиакомпании.

По данным издания, Разак летел на самолете Emirates из Дубая в Манчестер в марте прошлого года. В суде он рассказал, что во время рейса заказывал много выпивки, так как был расстроен семейными проблемами: родители не одобрили выбранную им невесту. В результате мужчина стал вести себя грубо и приставал к стюардессе, нагнувшейся, чтобы поднять мусор.

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Кроме того, он затеял драку с бортпроводником, после чего требовал принести еще алкоголь. Получив отказ, пассажир ударил по спинке кресла и погнул подголовник. Спустя некоторое время Разак потерял сознание и по прилете в Манчестер был задержан полицией.

Ранее в марте пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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