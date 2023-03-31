Развеян миф о влиянии пандемии на сексуальную жизнь

Hims & Hers: половая жизнь британцев пострадала из-за экономических проблем

Половая жизнь британцев почти не пострадала из-за пандемии COVID-19. Миф о связи проблем с сексом и коронавируса был развеян в отчете об изменениях сексуальных предпочтений в 2023 году, который опубликовала американская телемедицинская компания Hims & Hers.

В исследовании приняли участие 3688 британцев в возрасте от 18 до 65 лет. 48 процентов из них заявили, что были удовлетворены своей сексуальной жизнью и до, и после пандемии. 40 процентов указали, что вели удовлетворительную половую жизнь во время пандемии.

При этом 42 процента заявили, что куда большее влияние на их сексуальную жизнь оказывают политические и экономические проблемы Великобритании. Из них 30 процентов стали меньше заниматься сексом, у 24 процентов понизилось либидо, у 17 процентов повысилась связанная с сексом тревожность.

15 процентов респондентов, пожаловавшихся на ухудшение интимной жизни, стали реже ходить на свидания, а 13 процентов и вовсе перестали заниматься сексом.

Ранее психолог Джоэл Блок назвал сексуальные способы снять нервное напряжение. По его словам, одним из средств борьбы со стрессом являются эротические прикосновения, которые нужно практиковать как можно чаще,