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07:00, 31 марта 2023Забота о себе

Развеян миф о влиянии пандемии на сексуальную жизнь

Hims & Hers: половая жизнь британцев пострадала из-за экономических проблем

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Половая жизнь британцев почти не пострадала из-за пандемии COVID-19. Миф о связи проблем с сексом и коронавируса был развеян в отчете об изменениях сексуальных предпочтений в 2023 году, который опубликовала американская телемедицинская компания Hims & Hers.

В исследовании приняли участие 3688 британцев в возрасте от 18 до 65 лет. 48 процентов из них заявили, что были удовлетворены своей сексуальной жизнью и до, и после пандемии. 40 процентов указали, что вели удовлетворительную половую жизнь во время пандемии.

При этом 42 процента заявили, что куда большее влияние на их сексуальную жизнь оказывают политические и экономические проблемы Великобритании. Из них 30 процентов стали меньше заниматься сексом, у 24 процентов понизилось либидо, у 17 процентов повысилась связанная с сексом тревожность.

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Александра Лисица
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