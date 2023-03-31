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08:55, 31 марта 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали полицейского за попытку обмануть фигуранта дела

Под Курганом ФСБ задержала полицейского за обман фигуранта дела на 200 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Курганской области в отношении полицейского возбудили дело о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудник МВД решил обмануть фигуранта уголовного дела и предложил за вознаграждение в 200 тысяч рублей добиться того, чтобы судья назначил ему не реальный, а условный срок за ранее совершенное преступление. В реальности страж порядка не собирался передавать деньги представителям суда и хотел потратить их по своему смотрению.

Когда полицейский сказал, что переговоры прошли успешно, мужчина передал ему деньги. Сразу после этого стража порядка задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас с подозреваемым работают следователи, решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следователь МВД получил 8 лет условно за взятку в 500 тысяч евро за заказное дело.

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Елизавета Новикова
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