Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по Украине

Лукашенко предложил Китай в качестве посредника в переговорах по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом он заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

«Китай вполне может, Турция — есть вопросы, они поставляли "Байрактары". Поэтому могут отклонить эту кандидатуру. А Китай — да», — заявил Лукашенко.