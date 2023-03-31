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15:05, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по Украине

Лукашенко предложил Китай в качестве посредника в переговорах по Украине

Фото: BelTA / Maxim Guchek / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом он заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

«Китай вполне может, Турция — есть вопросы, они поставляли "Байрактары". Поэтому могут отклонить эту кандидатуру. А Китай — да», — заявил Лукашенко.

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Алевтина Запольская
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