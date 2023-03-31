Вероятность снижения потолка цен на российскую нефть оценили

Аналитик Юшков назвал трудным механизм снижения потолка цен на российскую нефть

Западным странам, которые ввели потолок цен на продажу российской нефти, теперь сложно изменить установленные ограничения. Вероятность снижения планки в разговоре с «Лентой.ру» оценил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Здесь дело в том, что, во-первых, страны G7, Евросоюз, все, кто вводили санкции в виде потолка цены, не совсем понимают, как ее менять. В том механизме, который они принимали, они прописали, что каждые два месяца должен меняться этот потолок. Он должен меняться по формуле "средняя цена на российскую нефть минус пять процентов"», — напомнил аналитик.

Видимо, они были уверены, что она будет торговаться по 60 долларов за баррель, и уж точно не верили, что нефть может торговаться выше потолка Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Сложности с пересмотром потолка цен

Главная проблема заключается в том, что сейчас непонятно, как этот механизм применить, полагает Юшков.

«Какую среднюю цену брать — Urals или всех сортов? Если они будут учитывать, например, стоимость ВСТО, Сахалинской нефти и Арктической нефти, тогда может оказаться, что цена российской нефти выше, чем 60 долларов. Тогда надо будет повышать потолок цены? Это явно не то, как они предполагали действовать. И с политической точки зрения повышение потолка — это некие ослабления санкций», — заключил он.

Европейская комиссия сообщила странам ЕС, что планирует сохранить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов. Менять планку не готовы государства G7, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что в Брюсселе действующие ограничения считают эффективными. В ЕС отмечают снижение доходов России от продажи сырья и сокращение ее возможностей вкладывать дополнительные средства в военные действия на территории Украины. В то же время такие меры не разрушают мировой рынок, полагают в Евросоюзе.

Как работают санкции

Потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, начал действовать 5 декабря 2022 года. Его ввели западные страны, которые сами не закупают нефтепродукты у Москвы. Меры не позволяют перевозить сырье в третьи страны танкерам, застрахованным в западных компаниях, если оно стоит больше установленного предела.

Из-за санкций Россия добровольно сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. 21 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что решение продлено до июня 2023 года включительно.