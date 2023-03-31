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09:37, 31 марта 2023Силовые структуры

Осужденный за убийство россиянин устроил пожар в суде

В Приморье осужденный за убийство мужчина устроил пожар в суде

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Спасском районном суде Приморского края произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщает KP.RU.

Пожар устроил 28-летний местный житель Петр Тимофеев, осужденный за убийство. Он был доставлен в суд для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Однако на слушании мужчина снял с себя футболку и поджег ее спичкой. Вспыхнул огонь, присутствующие в зале суда бросились его тушить. Также сработала пожарная сигнализация.

После инцидента россиянин отказался объяснить причину своего поступка.

Он был осужден на девять лет заключения за убийство. В 2021 году ему передали в колонию наркотики, однако их нашли сотрудники. За это Тимофееву добавили четыре года. В 2022 году он напал на конвоира, якобы за то, что тот его оскорблял. В результате его срок увеличился еще на два года.

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Любовь Ширижик
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