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18:29, 31 марта 2023Бывший СССР

В центре Тбилиси загорелся отель

В историческом центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»
СюжетПожары в Турции:

Кадр: Rustavi 2

В Грузии загорелся отель «Амбассадор», который находится в историческом центре Тбилиси, передает телеканал «Рустави-2».

Огонь охватил верхнюю часть отеля, на месте работают пожарно-спасательные службы, говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара на момент написания новости неизвестны. По информации «Рустави-2», все люди, находившиеся в здании эвакуированы.

24 марта пожар произошел в семиэтажном отеле в Турции. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали. Отель располагался на восточной окраине Стамбула.

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Алевтина Запольская
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