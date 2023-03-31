В центре Тбилиси загорелся отель

В историческом центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»

В Грузии загорелся отель «Амбассадор», который находится в историческом центре Тбилиси, передает телеканал «Рустави-2».

Огонь охватил верхнюю часть отеля, на месте работают пожарно-спасательные службы, говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара на момент написания новости неизвестны. По информации «Рустави-2», все люди, находившиеся в здании эвакуированы.

24 марта пожар произошел в семиэтажном отеле в Турции. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали. Отель располагался на восточной окраине Стамбула.