Не замечавшая своей беременности девушка приняла схватки за аппендицит

The Mirror: в США девушка не замечала беременность вплоть до наступления схваток

Жительница американского города Айония, штат Мичиган, не замечавшая своей беременности, приняла схватки за аппендицит и спустя сутки родила здорового сына. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летняя Шелби Бентли рассказала, что объясняла боль внизу живота начавшимся у нее аппендицитом. Она надеялась, что ей полегчает, и терпела в течение 16 часов, пока у нее не отошли воды. Тогда девушка решила, что обмочилась. Боль продолжала усиливаться, поэтому она решила обратиться за медицинской помощью.

Во время осмотра врачи спросили, ждет ли Бентли ребенка. «Я ответила: "Ни в коем случае". У меня были менструации и все такое. Все было абсолютно нормально», — рассказывает она.

Обследование показало, что Бентли находится на 34-й неделе беременности. Ей назначили экстренное кесарево сечение из-за преэклампсии — опасного заболевания, которое грозит гибелью как матери, так и ребенку.

Девушка была шокирована неожиданным известием. «Я плакала все время, пока меня не отвезли на кесарево сечение. Это был такой стресс», — вспоминает она. Спустя несколько часов на свет появился здоровый мальчик весом 2,4 килограмма, которого назвали Кайден.

Бентли утверждает, что была рада сыну, несмотря на его неожиданное рождение. Она также рассказала, что за два дня до родов она общалась с женихом, и тот заявил о своем желании завести ребенка. «Он как будто предвидел это. Это безумие», — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании приняла беременность за запор и неожиданно родила дочь.