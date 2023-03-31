Российский следователь стал жертвой шантажа начальника из-за компромата

В Приморье отдали под суд руководителей следственного отдела МВД за шантаж подчиненного

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте и его заместителя, которые шантажировали своего подчиненного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-полицейским вменяется статья 163 УК РФ («Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего»). Уголовное дело передано на рассмотрение по существу во Фрунзенский районный суд Владивостока.

По данным следствия, в декабре 2017 года в ходе расследования уголовного дела начальник со своим заместителем случайно получили информацию о частной жизни подчиненного следователя. Они решили воспользоваться этими сведениями для личного обогащения и потребовали под угрозой распространения компромата и возможного увольнения от потерпевшего 300 тысяч рублей. Ставший жертвой шантажа полицейский передал вымогателям деньги. Однако их разоблачили оперативники ФСБ.