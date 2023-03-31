Путин отчитался о доходах за 2022 год

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год

Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, уже сдал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек. «Почти все уже сдали», — сообщил он, напомнив, что 31 марта — последний день для подачи деклараций.

15 марта Дмитрий Песков говорил, что президент Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, однако публикация этих сведений не является обязательной. Тогда он отмечал, что по вопросу о раскрытии доходов в Кремле нет единой позиции.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции. Мера вступила в силу со дня подписания документа.

С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных. Это означает, что в интернете теперь публикуется только обобщенная статистическая информация о количестве поданных деклараций и фиксируется, были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей в открытом доступе размещаться не будут.