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10:21, 31 марта 2023Россия

Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда

Струков: решение о проведении референдума о переименовании Волгограда могут принять в мае

Фото: Alexander Legky / Russian Look / Globallookpress.com

Решение о проведении референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять в мае. Возможные сроки назвал сопредседатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. Его слова в пятницу, 31 марта, приводит РИА Новости.

Совет всю неделю проводил встречи с общественниками, чтобы узнать мнение местных жителей по поводу смены названия города. Они проходили в каждом районе Волгограда. «Где-то, скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность на счет референдума. Точно знаю, что референдум не будет привязан к выборной кампании, к Единому дню голосования, скорее все, это будет позже, если его проведение будет целесообразным», — рассказал Струков.

Ранее председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин сообщил, что решение о проведении референдума в ближайшие месяцы приниматься не будет.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном. В современной России Волгоград временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в день окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники.

В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко выступил за проведение референдума, но предположил, что большинство жителей могут выступить против.

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Евгения Куликова
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