Российский миллиардер раскритиковал район «Москва-сити»

Российский миллиардер Рыбаков рассказал, что ему не нравится деловой центр «Москва-Сити»

Российский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал деловой центр «Москва-Сити». Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Рыбакова попросили назвать его нелюбимый район в столице. Он отметил, что ему не нравится проводить время в деловом центре с небоскребами. «Скопление людей, муравейник, чувствую себя там очень подавленно», — заявил миллиардер.

Рыбаков рассказал, что проживает в Москве и считает столицу прекрасным городом для жизни и ведения бизнеса. «Москва — это город, где больше всего театров. Вообще никуда не хочу уезжать. Мне хорошо. Я ездил во многие города, но нравится мне именно здесь», — отметил миллиардер.

Ранее сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев, который также снимается в кино, назвал Москву лучшим городом мира. Среди достоинств столицы он назвал инфраструктуру, развлечения и наличие возможностей.