Российская армия нанесла удар по стоянке ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российская артиллерия нанесла удар по стоянке техники ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия ночью 31 марта нанесла удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен в районе города Ольговка. ВСУ потеряли 12 единиц автомобильной техники, 23 военнослужащих, еще 12 получили ранение.

Также 30 марта артиллерия Вооруженных сил (ВС) России уничтожила миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе села Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили 6 погибших и 2 раненых, передает агентство.