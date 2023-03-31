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18:16, 31 марта 2023Среда обитания

На Донбассе запустили мегапроект

ВСК МО: запущена первая из насосных станций водовода Дон – Северский Донец – Донбасс

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военно-строительная компания (ВСК) Министерства обороны (МО) России заявила о начале работы первой плавучей насосной станции водовода реки Дон – Северский Донец – Донбасс. Работы идут в рамках реализации проекта «Большая вода». О запуске проекта организация сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Станция предназначена для подъема воды из реки и ее дальнейшей подачи по двум ниткам водовода, который проходит по территории Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР). Сооружение позволит обеспечить Донецк чистой водой.

«Технический запуск понтонной станции – это первый и самый трудный этап переброски воды. Далее начинается заполнение резервуаров и участков трассы. При этом важно избежать появления воздушных пробок и проверить все соединения на предмет протечек», — говорится в сообщении. В процессе запуска водовода будет задействовано около 150 инженеров.

Мощность водовода оценивается в 288 тысяч кубометров воды в сутки. Канал представляет собой восемь насосных станций и две нити стальных труб протяженностью в 200 километров каждая. Для проведения трассы водовода пришлось соорудить 55 искусственных перехода через реки, дороги и железнодорожные пути. Крупнейший — это проход под рекой Дон длиной 1,5 километра. Суммарный подъем трассы водовода составляет 193 метра

Работа над проектом началась в декабре прошлого года. Один из строителей водовода подчеркнул, что строительство завершилось в сжатые сроки и что раньше на такую работу уходило около пяти лет.

Минобороны прокомментировало ход строительства в конце января 2023-го, заявив, что это уже восьмое по счету сооружение, построенное российскими военными для обеспечения водой жителей территорий ДНР.

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Платон Щукин
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