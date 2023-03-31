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11:15, 31 марта 2023Ценности

Модель раскрыла правду о своей профессии со словами «чувствовала себя никчемной»

Модель Джин Кэмпбелл раскрыла правду о профессии со словами «чувствовала себя никчемной»

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британская модель Джин Кэмпбелл раскрыла жестокую правду о своей профессии. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица разместила фотографию, на которой она позирует в нижнем белье черного цвета и туфлях на каблуках в тон. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были собраны в хвост. Знаменитость пояснила, что отправила данный снимок по запросу известного бренда, который предложил ей сотрудничество, однако название марки она не раскрыла.

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По словам Кэмпбелл, в конечном итоге руководство ретейлера отвергло ее кандидатуру для съемок в рекламе из-за лишнего веса. «Мне сказали, что я слишком большая. После этого я чувствовала себя никчемной, потому что крупные игроки индустрии имели на меня сильное влияние. Сейчас мне ясно, что это ужасно!» — возмутилась модель в описании к снимку.

Подписчики поддержали манекенщицу в комментариях под постом. Среди знаменитостей, выразивших свою солидарность с мнением Кэмпбелл, оказались ее коллеги Наоми Кэмпбелл и Индия Хикс.

В апреле 2022 года австралийская модель Матильда Додс также раскрыла правду о работе в индустрии моды. Девушка рассказала, что начала свою карьеру в 15 лет, когда заключила контракт с ведущим модельным агентством IMG. Через три года она переехала в Париж, чтобы участвовать в многочисленных показах и рекламных съемках. Героиня материала призналась, что из-за постоянного давления сотрудников индустрии у нее началась нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся крайней худобой и постоянным желанием контролировать вес.

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Майя Пономаренко
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