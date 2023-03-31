Суд оштрафовал бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» фаната

В Ульяновске суд оштрафовал на 5 тысяч рублей бросившего банан на матче «Зенита» фаната

В Ульяновске суд оштрафовал болельщика, бросившегося банан на матче «Волга» — «Зенит». Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости.

Согласно приговору суда, по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») футбольному фанату выписан штраф в пять тысяч рублей. Также ему запретили посещать матчи в течение одного года.

Инцидент произошел 25 февраля на стадионе «Труд». Фанат бросил банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

10 марта подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался житель Ульяновска 2004 года рождения.