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15:05, 31 марта 2023Мир

Адвокат оценил готовность Трампа признать вину

Адвокат Трампа сообщил, что экс-президент США не пойдет на сделку со следствием

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. Об этом заявил его адвокат Джо Такопина, сообщает NBC News.

Юрист оценил готовность экс-главы государства признать вину и пришел к выводу, что вероятность подобного развития событий равна нулю. «Преступления не было. Я не знаю, дойдет ли дело до суда», — признался он.

Такопина подчеркнул, что Трамп не планирует скрываться в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, по его словам, при явке в суд на следующей неделе бывший американский лидер намерен заявить о своей невиновности.

30 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу компании Trump Organization. Обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Ожидается, что экс-президенту предложат добровольно сдаться властям.

Трамп назвал случившееся политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком за всю историю уровне. Он обвинил прокурора Манхэттена в «грязной работе» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Варвара Кошечкина
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