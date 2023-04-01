Аукцион по продаже квартиры бывшего министра Абызова возобновили

РБК: квартиру бывшего министра Абызова выставили на аукцион за 411 миллионов рублей

В России возобновили аукцион по продаже 300-метровой квартиры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «ГИС Торги».

На продажу выставили квартиру Абызова, расположенную по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5 в Хамовниках, за 411,5 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет около 312 квадратных метров.

Аукцион с шагом на повышение 4 миллиона рублей назначен на 19 апреля.

Как уточняет РБК, квартиру в Хамовниках планировалось выставить на торги еще в марте 2022 года, но тогда аукцион отложили, потому что Абызов оспорил в суде оценку ее стоимости.

В апреле 2022 года сообщалось, что на аукцион выставили квартиру Абызова на проспекте 60-летия Октября площадью в 135,4 квадратного метра. Стартовую цену установили в 38,5 миллиона рублей. Таким образом Росимущество исполняет решение суда о взыскании с Абызова более 32 миллиардов рублей в пользу государства.

Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. Его арестовали в конце марта 2019 года. Он и его соучастники обвиняются в хищении четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческом подкупе на 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности. Обвиняемые не признали вину.