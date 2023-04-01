В США заявили о планах Пентагона увеличить военный бюджет после победы России

Экс-разведчик Риттер заявил, что США хотят увеличить военный бюджет после победы России

Пентагон планирует увеличить военный бюджет США после победы России в украинском конфликте. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в рамках интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как отметил экс-разведчик, комментируя заявления председателя объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли, американское военное ведомство при планировании своих расходов и оценки конфликта на Украине уже исходит из того, что Москва одержит победу над киевским режимом.

«"Когда Россия победит", мы больше не говорим "если Россия победит"! Председатель объединенного комитета начальников штабов говорит, что, когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — рассказал Риттер.

По его словам, в результате оборонный бюджет США может вырасти с 880-900 миллиардов долларов до триллиона и 800 миллиардов долларов.

В марте Риттер предрек Киеву неизбежное поражение в конфликте на Украине. По его мнению, украинские военные буквально не смогут ничего сделать.